Oasport.it - Squash, Mondiali a squadre 2024: inizio in salita per l’Italia nella rassegna iridata

Sono scattati ad Hong Kong (Hong Kong Cina) idiinper, che esce sconfitta da tutti i tie odierni, sia con gli uomini che con le donne, vincendo un solo match dei dodici disputati, grazie a Cristina Tartarone.femminile, infatti, inserita nel Gruppo C con Belgio, India e Colombia, viene superata proprio dalla Colombia per 1-2 nel secondo tie della prima giornata, nel quale arriva la vittoria di Cristina Tartarone in rimonta per 3-1 su Catalina Pelaez nel primo incontro.Nel primo tie odierno, invece, le azzurre vengono superate dal Belgio per 0-3, a causa delle ottime prestazioni delle sorelle Gilis, Nele e Tinne, rispettivamente al 7° ed al 5° posto della classifica PSA. Domani ultima sfida del raggruppamento con l’India, poi le azzurre lotteranno per il 13° posto.