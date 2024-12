Snowland Music Festival 2025, primo headliner Afrojack

Leggi su Funweek.it

Dopo l’enorme successo dell’ultima edizione, che ha attirato 15 mila spettatori in tre giorni,torna dal 24 al 26 aprilenella splendida cornice di Livigno (SO). Ad aprire la line-up comeufficiale è l’icona mondiale dellaa elettronica:.Vincitore di un Grammy Award e protagonista indiscusso della scena EDM,è celebre per successi come Take Over Control e per le collaborazioni con superstar come Beyoncé, Pitbull e Madonna. Innovatoreale e punto di riferimento globale, il dj olandese è pronto a regalare un’esperienza unica sul palco a quota 2208 metri, nella suggestiva località di Passo Eira, circondata da neve, tramonti spettacolari e panorami alpini mozzafiato.Foto da Ufficio StampaLEGGI ANCHE: — No Borders: tornano Mika e Ben Harperè l’unico evento in Italia capace di unire la carica dellaa elettronica e hip hop con l’energia della montagna, portando artisti di fama nazionale e internazionale nel cuore di uno scenario da sogno.