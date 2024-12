Sport.quotidiano.net - Serie C

CARPI È finito al 7’ di Carpi-Torres il 2024 di Andrea Mandelli (in foto la sostituzione). Il regista in settimana effettuerà gli esami ecografici alla coscia, ma la sensazione non è positiva dopo l’infortunio che lo ha messo fuori uso nel match con la Torres: si teme uno stop di circa un mese e questo vuol dire che salterà sicuramente – come già anticipato con grande amarezza da mister Serpini nei commenti a fine gara – le due gare a Sestri Levante e a Rimini del 14 e 22 dicembre, ultima di andata e prima di ritorno per la formazione biancorossa. Ora c’è da valutare l’entità del problema alla coscia, il terzo in questa prima parte di stagione. La coscia è la stessa, ma il punto è differente rispetto allo stop accusato dopo la gara di Chiavari, che gli aveva fatto saltare le sfide con Spal e Ascoli, e che poi con una ricaduta lo aveva costretto a uscire dopo pochi minuti con la Pianese, facendogli perdere le due successive sfide con Lucchese e Vis Pesaro.