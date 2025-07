DEEBOT mini è il robot aspirapolvere più compatto di Ecovacs | è largo 28 cm

Scopri il nuovo Deebot Mini 232 di Ecovacs: il robot aspirapolvere compatto e potente, largo solo 28 cm, perfetto per ogni angolo della tua casa. Con prestazioni sorprendenti racchiuse in un design elegante e compatto, promette di semplificarti la vita. E ora, approfitta dello sconto di 100 euro sul lancio! Non lasciarti sfuggire questa occasione di portare tecnologia all'avanguardia nella tua quotidianità . Leggi tutto.

In un corpo compatto Ecovacs promette prestazioni convincenti. Per il lancio c'è già uno sconto di 100 euro. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - DEEBOT mini è il robot aspirapolvere più compatto di Ecovacs: è largo 28 cm

In questa notizia si parla di: compatto - ecovacs - deebot - mini

DEEBOT mini è il robot aspirapolvere più compatto di Ecovacs: è largo 28 cm; Offerta a soli 240 € per WINBOT MINI, il robot lavavetri conveniente e compatto; Ecovacs lancia in Italia Deebot X8 Pro Omni e altri robot per la pulizia: dettagli e prezzi.

ECOVACS DEEBOT mini: potenza e stile in un robot aspirapolvere compatto e silenzioso - Il nuovo DEEBOT mini di ECOVACS unisce dimensioni ridotte, alta potenza di aspirazione e un design colorato, offrendo un’esperienza di pulizia efficace e silenziosa ideale per ambienti moderni e dinam ... news.fidelityhouse.eu scrive

Il nuovo robot aspirapolvere DEEBOT mini batte qualsiasi record di compattezza - Arriva il nuovo DEEBOT mini di ECOVACS: robot aspirapolvere compatto con 9. Scrive smartworld.it