Ovs Arezzo | Uiltucs Toscana proclama lo stato di agitazione sindacale

Arezzo si trova di fronte a un momento cruciale: la UILTuCS Toscana ha proclamato ufficialmente lo stato di agitazione sindacale presso il punto vendita OVS, a causa delle gravi criticità che da tempo minacciano il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori. Dopo ripetuti tentativi di dialogo rimasti inevasi, l’assemblea ha deciso di scendere in piazza per rivendicare tutela e condizioni dignitose. La lotta contro le ingiustizie sul lavoro è solo all’inizio.

Arezzo, 30 giugno 2025 – L a UILTuCS Toscana ha ufficialmente proclamato lo stato di agitazione sindacale presso il punto vendita OVS di Arezzo. Infatti, dopo vari tentativi di dialogo con l'azienda l'assemblea delle lavoratrici, a seguito del perdurare delle gravi criticità che da tempo minano il benessere e la serenità delle lavoratrici e dei lavoratori, ha deciso di iniziare la protesta. Le problematiche segnalate sono molteplici e sono state segnalate da tempo ma la società ad oggi non ha voluto fornire nessuna vera risposta: • una carenza cronica di personale, che incide negativamente sull’organizzazione del lavoro e sulla qualità del servizio; • l’assenza di un dialogo costruttivo con la Direzione aziendale; • la sospensione ingiustificata della trattativa sulla questione NOL (Nuova Organizzazione del Lavoro), lasciata in un limbo senza risposte; • un clima generale di malcontento e disagio, ormai diffuso tra il personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ovs Arezzo: Uiltucs Toscana proclama lo stato di agitazione sindacale

In questa notizia si parla di: arezzo - uiltucs - toscana - stato

IL PIANO PER IL FUTURO DI CEIA, ECCO COSA CAMBIA L'azienda fondata dal compianto Giovanni Manneschi è attiva da 60 anni e ha conquistato i mercati mondiali. Adesso è pronta per realizzare qualcosa di nuovo Qui l'approfondimento di Claudia F Vai su Facebook

Ovs Arezzo: Uiltucs Toscana proclama lo stato di agitazione sindacale; Ovs Arezzo. Lavoratori in stato di agitazione: Qui la situazione è insostenibile; Ovs, proclamato lo stato di agitazione sindacale.

Ovs Arezzo: Uiltucs Toscana proclama lo stato di agitazione sindacale - Il sindacato denuncia gravi criticità nel punto vendita di Arezzo e chiede risposte immediate: “Servono interventi urgenti per tutelare il personale” ... Riporta lanazione.it

Ovs Arezzo. Lavoratori in stato di agitazione: "Qui la situazione è insostenibile" - La UILTuCS Toscana denuncia gravi criticità nel punto vendita di Arezzo e chiede risposte immediate: “Servono interventi urgenti per tutelare il personale” ... Secondo arezzonotizie.it