a pulsano al via la rassegna musica a riva

Tarantini Time Quotidiano Dieci appuntamenti che uniscono artisticamente due luoghi simbolici di Pulsano: il Chiostro del Convento dei Padri Riformati in paese e l’iconico Lido Persefone sulla litoranea, meglio conosciuto come la Spiaggia dell’Aeronautica. Giovedì 3 luglio, con il concerto “Quattro mani in magia” del violinista Francesco Greco, accompagnato alle tastiere da Antonello De Bartolomeo, prende il via la rassegna “Musica a Riva” che, con la direzione artistica del M° Domenico Susca, comprende dieci appuntamenti nel segno della musica di qualità che – con start ore 21.00 – si terranno in queste due location. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it