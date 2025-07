Un alce si aggira nel centro di Stoccolma ma la passeggiata diventa fatale – Video

Un incontro insolito nel cuore di Stoccolma: un maestoso alce si aggira tra i ristoranti della città, attirando l’attenzione di residenti e passanti. Tuttavia, questa passeggiata pacifica si trasforma in una scena drammatica, quando gli agenti intervenuti decidono di mettere fine alla situazione con colpi d’arma da fuoco. Un episodio che solleva molte riflessioni sulla gestione degli animali selvatici in contesti urbani.

Un alce si è fatto strada nel centro di Stoccolma nelle prime ore di lunedì, aggirandosi in una zona di ristoranti. La passeggiata, però, è stata fatale: l'esemplare è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dagli agenti del controllo animali.

