Teresa Cilia vince in tribunale | la sua verità contro Raffaella Mennoia

Dopo sei anni di battaglie, Teresa Cilia può finalmente tirare un sospiro di sollievo: il tribunale ha assolto con formula piena Raffaella Mennoia, chiudendo definitivamente una vicenda giudiziaria segnata da accuse e tensioni sui social. Ora, pronta a raccontare tutta la verità, Teresa si appresta a condividere i dettagli di questa lunga battaglia, che si conclude con la giustizia dalla sua parte. La sua storia sta per essere svelata...

Finisce con un’assoluzione la battaglia legale tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia. Presto la sua verità completa in arrivo sui social. Teresa Cilia è finalmente libera da un incubo giudiziario che l’ha tenuta ostaggio per sei anni. Il tribunale l’ha assolta con formula piena, decretando che il fatto non sussiste. Un verdetto che mette la parola fine a una vicenda nata da un’escalation di accuse e veleni a colpi di social. Tutto è iniziato nel 2019. Estate rovente, post taglienti, dissapori mai davvero sopiti. Teresa Cilia e Raffaella Mennoia, autrice storica di Uomini e Donne, si sono affrontate senza filtri. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv