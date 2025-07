Dal Camerun in Russia per curarsi i denti | si ritrova sul fronte ucraino costretto a battersi per Mosca

Da semplici visitatori in cerca di cure dentali in Russia, due cittadini camerunensi si sono trovati improvvisamente sul fronte ucraino, coinvolti in una guerra inaspettata. Reclutati contro la loro volontĂ , ora devono affrontare una realtĂ sconvolgente e imprevedibile. Un viaggio che li ha condotti ben oltre le aspettative, trasformandoli in protagonisti di una storia di resistenza e sopravvivenza. La loro vicenda solleva domande cruciali sulla guerra, sui diritti umani e sul destino delle persone innocenti coinvolte in conflitti lontani.

Arriva in Russia per cercare lavoro e si ritrova al fronte, in guerra con l’Ucraina. Mosca ha reclutato e spedito in prima linea, contro la loro volontĂ , anche cittadini del Camerun. Le autoritĂ militari ucraine hanno reso nota la cattura di due camerunensi vicino al fronte di Siversk, nella regione di Donetsk. Secondo le ricostruzioni, i due cittadini del Camerun erano arrivati in Russia con altri progetti, per nulla legati all’arruolamento: uno avrebbe dovuto lavorare in una fabbrica di shampoo, l’altro avrebbe voluto sottoporsi a cure odontoiatriche. La loro vicenda non rappresenterebbe una novitĂ assoluta nel quadro dell”Operazione speciale’ avviata da Vladimir Putin nel febbraio 2022. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dal Camerun in Russia per curarsi i denti: si ritrova sul fronte ucraino costretto a battersi per Mosca

In questa notizia si parla di: russia - ritrova - fronte - mosca

Cerco lavoro in Russia, si ritrova in guerra: l'odissea dal Camerun al fronte; Ucraina, soldati per caso dal Camerun: 'In Russia per lavoro, mi sono ritrovato in guerra'; Ucraina, soldati per caso dal Camerun: In Russia per lavoro, mi sono ritrovato in guerra.

Ucraina, soldati per caso dal Camerun: "In Russia per lavoro, mi sono ritrovato in guerra" - Mosca ha reclutato e spedito in prima linea, contro la loro volontà, anche cittadini del Camerun. Secondo msn.com

La Russia avanza su tutti i fronti, Zelensky smentisce l'assedio di Sumy - Kiev nega che 50mila soldati russi siano pronti a conquistare la città di Sumy, Zelensky chiede a Berlino altri sistemi di difesa aerea ... Da rainews.it