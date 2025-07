Al via la Rassegna Estiva in Villa Peripato

Al via la rassegna estiva in villa Peripato, Tarantini Time Quotidiano torna per il dodicesimo anno consecutivo con un entusiasmante cartellone di eventi. Un mix di spettacoli che soddisferanno ogni gusto, grazie alla passione e all’impegno di Gabriella Casabona e Il Palcoscenico Taranto srl. Il calendario di quest’anno, che ha come obiettivo quello di regalare momenti indimenticabili a tutta la comunità, promette di essere uno dei più coinvolgenti e vari della storia della rassegna.

AL VIA DA DOMENICA 13 LUGLIO LA RASSEGNA ESTIVA “TEATRO VILLA PERIPATO” di Silvana Giuliano È stata presentata da Gabriella Casabona, lunedì 30 giugno, la dodicesima edizione della Rassegna Estiva 2025 “Teatro Villa Peripato”. All'incontro, Vai su Facebook

