Concorso secondaria PNRR1 le graduatorie per le assunzioni da settembre 2025 AGGIORNATO

Il concorso secondaria PNRR1 sta finalmente svelando le attese graduatorie per le assunzioni a partire da settembre 2025, segnando un passo fondamentale nel rinnovamento del personale scolastico italiano. Dopo ritardi e lunghe attese, le procedure si sono concluse oltre il 10 dicembre 2024, aprendo nuove opportunità per docenti e aspiranti insegnanti. Ma le novità non finiscono qui: le graduatorie del PNRR2 sono in fase di finalizzazione. Scopriamo insieme gli aggiornamenti più recenti e cosa aspettarci.

Concorso DDG n. 25752023 per la scuola secondaria: con grande ritardo arrivano le graduatorie per le quali le procedure si sono concluse oltre il 10 dicembre 2024, e dunque utilizzabili per le assunzioni del 202526, unitamente a quelle ancora residue dell'anno scolastico 202425. A queste si aggiungeranno quelle del PNRR2, ancora in corso d'opera. L'articolo Concorso secondaria PNRR1, le graduatorie per le assunzioni da settembre 2025 AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso per i docenti della scuola secondaria PNRR2, bandito con DDG n. 3059/2024, sta finalmente entrando nel vivo.

AGGIORNAMENTO 27 GIUGNO 2025 - Le graduatorie di merito del concorso Pnrr 1 scuola secondaria utili alle assunzioni dei docenti nell'anno scolastico 2025/26. Tutti i dettagli aggiornati. Vai su Facebook

