FOTO Tentato furto alla Deutsche Bank di corso Garibaldi | il colpo non va a buon fine

Nella notte, una banda di ladri ha tentato un audace colpo alla Deutsche Bank di Corso Garibaldi a Salerno, nel cuore pulsante della città. Mirando probabilmente alla cassaforte del Bancomat, i malviventi hanno agito con determinazione, ma il loro piano è stato sventato. La scena si è conclusa con un fallimento che mette in evidenza l’efficacia dei sistemi di sicurezza e la vigilanza cittadina. La vicenda si chiude con un colpo mancato: un segnale che la città non si arrende.

Tempo di lettura: < 1 minuto Hanno tentato un colpo grosso questa volta i ladri che hanno agito nella notte nel comune capoluogo. Nel mirino di una banda la filiale di Corso Garibaldi della Deutsche Bank di a Salerno. La banca è situata su una via centralissima, nel cuore della città, ma i ladri non si sono fatti scoraggiare e hanno provato il colpo forse puntando alla cassaforte del Bancomat situato proprio subito dopo l’ingresso. Hanno sfondato saracinesca e porta d’ingresso, ma il colpo non è andato a buon fine. I danni prodotti però sono stati tali da costringere la banca a rimanere chiusa per buona parte della mattinata tra l’indignazione dei clienti, arrabbiati per il gesto che inserisce anche la filiale della banca nel lungo elenco di esercizi commerciali presi di mira negli ultimi tempi nella città di Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Tentato furto alla Deutsche Bank di corso Garibaldi: il colpo non va a buon fine

