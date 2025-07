Cristina Parodi fan di Elly Schlein o del marito europarlamentare? Diede 90mila euro al Pd prima della candidatura di Giorgio Gori

Tutto ciò solleva interrogativi sulla trasparenza e i legami tra politica e media, alimentando un dibattito acceso sulla reale indipendenza dell'informazione italiana. Cristina Parodi, volto noto del giornalismo nostrano, si è sempre schierata apertamente con la sinistra, ma le recenti rivelazioni aggiungono un ulteriore capitolo alla complessa relazione tra potere, denaro e informazione nel nostro Paese. Un caso che invita a riflettere su quanto siano influenti le preferenze personali nel panorama politico-mediatico italiano.

Da Berlusconi a Bersani, a Elly Schlein, passando per il marito, Giorgio Gori, per due volte sindaco di Bergamo col Pd. Cristina Parodi, popolare giornalista delle reti Mediaset, da anni si è votata alla causa della sinistra, non disdegnando polemiche contro la Lega, e dai bilanci di Pd si scopre oggi – come scrive Open – che nel 2024 aveva donato ai Dem 90mila euro, in due tranche, nell’anno dell’elezione del marito all’Europarlamento. Tutto regolare, tutto certificato, tutto comprensibile, sia chiaro. Ma l’attivismo economico della Parodi farà certamente piacere a Elly. Cristina Parodi e i finanziamenti al Pd. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it