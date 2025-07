Bruce Springsteen a Milano l'energia di sempre e l'attacco a Trump | Inadatto governo corrotto

Stadio di San Siro, Bruce Springsteen ha nuovamente fatto vibrare Milano con la sua energia inconfondibile, trasformando il concerto in un vero e proprio atto di resistenza e protesta. In un’atmosfera carica di significato, il Boss ha lanciato duri messaggi contro un governo corrotto e l’attacco a Trump, sottolineando come la musica possa essere una potente forma di rivolta. Quarant’anni dopo il suo debutto, Springsteen dimostra che la sua voce è più attuale che mai.

B ruce Springsteen è tornato a San Siro e ha messo in scena molto piĂą di un concerto: è stato un rito collettivo, una dichiarazione d’intenti, un messaggio di resistenza in musica. Di fronte a 58mila persone, il Boss ha suonato con l’energia di sempre e un’urgenza nuova, indossando camicia, gilet e cravatta. Un’eleganza insolita, quasi austera, in una serata che sembrava avere il peso della Storia. A quarant’anni esatti dal suo debutto nello stadio di Milano nel 1985, Springsteen ha aperto con No Surrender e ha subito lanciato il suo messaggio. «Benvenuti nel tour della terra della speranza e dei sogni», ha detto al pubblico, mentre sugli schermi scorrevano i sottotitoli in italiano. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Bruce Springsteen a Milano, l’energia di sempre e l’attacco a Trump: «Inadatto, governo corrotto»

