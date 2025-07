Lì la firma dell’assassino Garlasco l’avvocato De Rensis parla delle impronte su Chiara Poggi

Il mistero avvolge ancora oggi quel tragico 13 agosto 2007, quando nella tranquilla Garlasco si consumò uno dei delitti più discussi d'Italia. Chiara Poggi, giovane e promettente, venne brutalmente uccisa nella sua casa, mentre il suo fidanzato Alberto Stasi diventava subito il principale sospettato. Le urla, le impronte e i dettagli investigativi continuano a catturare l’attenzione, ma cosa ne pensa realmente l’avvocato De Rensis sulla firma dell’assassino?

Era il 13 agosto 2007 quando, in una tranquilla villetta di via Pascoli a Garlasco, nel pavese, si consumava uno dei delitti più discussi e controversi della cronaca italiana recente: Chiara Poggi, 26 anni, laureata da poco e con la vita davanti, veniva trovata morta nella sua abitazione, uccisa con ferocia. A scoprirne il corpo fu il fidanzato, Alberto Stasi, giovane studente della Bocconi, che da subito attirò l’attenzione degli inquirenti. Da quel giorno, la vicenda giudiziaria ha attraversato una lunga e intricata trafila di indagini, archiviazioni, processi, assoluzioni e condanne, in un susseguirsi di colpi di scena e interrogativi rimasti sospesi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

