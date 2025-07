ASCOLTI TV 30 GIUGNO 2025 | INTER-FLUMINENSE NOOS ESTATE IN DIRETTA VS POMERIGGIO 5

Scopri gli ascolti tv di lunedì 30 giugno 2025: tra emozionanti sfide sportive, come Inter vs Fluminense, e i programmi di punta come Estate in Diretta e Forbidden Fruit. Un giorno ricco di eventi, con dati che svelano le preferenze del pubblico italiano. Ma quale trasmissione ha conquistato di più? Scopriamolo insieme!

ASCOLTI TV 30 GIUGNO 2025 • Lunedì •. Gli ascolti tv di lunedì 30 giugno 2025 con Noos e il Mondiale per Club. In daytime partono Estate in Diretta, Morning News e Forbidden Fruit. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Tg1 Mattina Estate – x Tg1 – x UnoMattina Estate – x Camper in Viaggio – x Camper – x Tg1 + Economia – x + x La Volta Buona Estate (R) – x La Volta Buona Estate (R) – v. netto Ritorno a Las Sabinas – x Tg1 – x Pres. Estate in Diretta – x Estate in Diretta – x Reazione a Catena – x Reazione a Catena – x Tg1 – x TecheTecheTè – x Noos: L’Avventura della Conoscenza – x TC – x G – x O – x Noos: L’Avventura della Conoscenza – x Noos: Viaggi Nella Natura – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Morning News – x + x Forum (R) – x Tg5 – x Beautiful – x Frobidden Fruit – x La Forza di Una Donna – x L’Isola dei Famosi – x The Family – x Pomeriggio 5 News – x + x Pomeriggio 5 News Saluti – x Caduta Libera (R) – x Caduta Libera (R) – x Tg5 – x Paperissima Sprint Estate – x Inter-Fluminense – x TC – x G – x O – x Inter-Fluminense – x Mondiale per Club Live + Tg5 – x + x Un Ciclone in Convento – x + x Tg2 – x The Good Doctor – x + x Tg2 Dossier – x Tg Sport – x Crociere di Nozze: Siviglia – x Tg2 – x Tg2 Estate Con il Meglio di Costume – x Tg2 Medicina 33 – x Ore 14 – x Squadra Speciale Cobra 11 – x Morgane: Detective Geniale 3 – x The Rookie – x Tg Sport – x Blue Bloods – x + x Tg2 – x Tg2 Post – x Elsbeth 2 – x (x + x) Elsbeth 2 – x Hot Ones Italia + #nonsolomercato – x + x Chicago Med – x Chicago Med – x Law & Order: Special Victims Unit – x Law & Order: Special Victims Unit – x Studio Aperto – x L’Isola dei Famosi – x Sport Mediaset – x + x Mondiale per Club Show – x I Griffin – x I Griffin – x Magnum P. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 30 GIUGNO 2025: INTER-FLUMINENSE, NOOS, ESTATE IN DIRETTA VS POMERIGGIO 5

