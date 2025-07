Il tuffo nel fiume poi la tragedia | annegato ragazzo di 25 anni

godersi un momento di svago tra amici, ma quello che sembrava un semplice pomeriggio si è trasformato in una tragedia improvvisa. Singh Sukhwinder, 25 anni, ha perso la vita annegando nel fiume Oglio a Palazzolo, lasciando tutti sgomenti. Un tragico promemoria dei rischi nascosti dietro a momenti di relax, che ci invita a riflettere sull'importanza della prudenza in ogni situazione.

Un pomeriggio di relax tra amici, poi la tragedia. Lunedì 30 giugno, intorno alle 16, Singh Sukhwinder – 25 anni, residente a Grumello del Monte (Bg) – ha perso la vita annegando nel fiume Oglio a Palazzolo. La giornata era calda, afosa, e il giovane – di origini indiane – aveva deciso di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: fiume - tragedia - anni - tuffo

Tragedia al raduno di Supercar: Ferrari da 300 mila euro esce di strada, si ribalta e si schianta in un fiume, morti i due passeggeri - Un'escursione tra le meraviglie naturali del nord della Spagna si è trasformata in una tragedia. Durante un raduno di supercar, una Ferrari 488 da 300.

Translate post? Dramma a Urago d’Oglio: un uomo di 45 anni annega dopo un tuffo nel fiume http://dlvr.it/TLH3d8 #UragoDOglio #Tragedia #Anneggamento #Fiume #Brescia Vai su X

I Vigili del fuoco sono impegnati nella ricerca di una bambina di 10 anni dispersa lungo il fiume Piave, a Pederobba, in provincia di Treviso. Sul posto stanno operando squadre di terra, specialisti fluviali e l'elicottero. Secondo le prime informazioni si tratta di Vai su Facebook

Tragedia nel fiume, bambina di 10 anni è morta: si è tuffata in acqua ma è stata trascinata via dalla corrente davanti ai genitori e fratelli; Ragazzo di 16 anni muore annegato dopo un tuffo nell’Adda a Concesa di Trezzo. “Inizia l’estate, prima tragedia”; Treviso, sparisce dopo un tuffo nel Piave: annega una bimba di 10 anni | .it.

Palazzolo sull’Oglio, si tuffa nel fiume e non riemerge più: morto anziano bagnante - La gita con gli amici in cerca di refrigerio finisce in tragedia: il corpo senza vita dell’uomo è stato recuperato all’altezza del ponte ferroviario. Riporta msn.com

Tragedia nel fiume, bambina di 10 anni è morta: si è tuffata in acqua ma è stata trascinata via dalla corrente davanti ai genitori e fratelli - Un tuffo nel fiume è finito in tragedia, una bambina di 10 anni è morta davanti agli occhi dei genitori e dei fratelli. Lo riporta ildolomiti.it