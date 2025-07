Al Hilal Inzaghi festeggia | Contro il City abbiamo scalato l’Everest senza ossigeno Ecco qual è stato il segreto

Al Hilal di Simone Inzaghi ha conquistato un'impresa epica contro il Manchester City, vincendo 4-3 nel Mondiale per Club. È come aver scalato l'Everest senza ossigeno: una vittoria resa possibile da determinazione, strategia e cuore. Le parole di Inzaghi riflettono l’orgoglio di un traguardo storico, che consacra la sua squadra tra le grandi del calcio mondiale. Scopriamo insieme qual è stato il segreto di questa straordinaria impresa.

Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell’Al Hilal, dopo la vittoria contro il Manchester City al Mondiale per Club. I dettagli Simone Inzaghi si gode una delle vittorie più significative della sua carriera e lo fa con parole cariche di emozione e orgoglio. Dopo il clamoroso successo per 4-3 del suo Al Hilal contro il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Al Hilal, Inzaghi festeggia: «Contro il City abbiamo scalato l’Everest senza ossigeno. Ecco qual è stato il segreto»

