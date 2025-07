Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2025 ore 09 | 40

Benvenuti a questo aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 1° luglio 2025 alle ore 09:40. La situazione si presenta complessa, con code e rallentamenti in diverse arterie principali a causa di incidenti e traffico intenso. Rimanete con noi per le ultime notizie e consigli utili per affrontare al meglio il vostro percorso quotidiano. Ora, scopriamo insieme cosa sta succedendo in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sul Raccordo Anulare una coda per un incidente tra Flaminia Cassia Veientana Più avanti si rallentano per traffico da Trionfale a Pescaccio tra Roma Fiumicino e Ardeatina poi dalla Prenestina la Tiburtina iniziano i soldi due incidenti tra le uscite a casa e abbia permangono code ma per traffico dalla Aurelia Casal del Marmo invece la circolazione è tornata regolare proseguiamo lungo la carreggiata interna code per traffico tra Cassia Veientana e sta Nadia poi si rallenta dalla Nomentana Tiburtina sulla rubano della Roma Teramo code a tratti da raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro code a tratti anche sulla Roma Fiumicino Dal raccordo anulare a via della Magliana verso l'Eur le altre notizie il trasporto pubblico si svolgono oggi martedì primo luglio i lavori di manutenzione programmata nella stazione di Fiumicino aeroporto dalle 9 alle 14 treni della linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto Leonardo Express subiscono cancellazioni sono previste corse con busta sia tra Roma Termini a Fiumicino aeroporto sia tra Ponte Galeria Fiumicino aeroporto poi da domani mercoledì 2 luglio e fino a venerdì per lavori di manutenzione nella stazione di Roma Ostiense nella mattinata alcuni Leonardo Express delle linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto fl3 Roma Cesano ed è felice 5 Roma Civitavecchia sono interessati da variazione di orario è l'imitazione di percorso dalle 8 alle 11 e servizio Leonardo Express è garantito dalle corse con bus tra Roma Termini Fiumicino aeroporto da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2025 ore 09:40

