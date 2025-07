Albero crollato a Mezzavalle feriti padre e figli | sopralluogo dei tecnici comunali per riaprire lo stradello

Un tragico incidente a Mezzavalle scuote la comunità: un albero crollato ha ferito tre bagnanti, tra cui un padre e i suoi due figli adolescenti. La pronta risposta dei tecnici comunali sta lavorando senza sosta per mettere in sicurezza l’area e riaprire lo stradello già questa mattina. Le condizioni dei feriti sono monitorate con attenzione, mentre l’intera zona si prepara a riprendere la normalità. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

ANCONA - È prevista la riapertura in mattinata per lo stradello di Mezzavalle dove ieri è crollato un albero ferendo tre bagnanti, un padre con due figli di 14 e 15 anni. I tecnici comunali sono sul posto per mettere in sicurezza l’area e ripristinare il passaggio. Intanto le condizioni dei. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: albero - crollato - mezzavalle - padre

L'albero crollato sui passanti a Venezia, l'ambulante: «Dicevamo di salvare i bambini» VIDEO - Un tragico crollo ha scosso Venezia, dove un albero è precipitato tra i passanti, richiamando l’attenzione su un tema cruciale: la sicurezza urbana.

Albero crollato a Mezzavalle, feriti padre e figli: sopralluogo dei tecnici comunali per riaprire lo stradello; Paura sullo stradello. Albero crolla a Mezzavalle, feriti due fratelli minorenni; Crolla un albero a Mezzavalle, tre feriti: chiuso lo stradello.

Paura sullo "stradello". Albero crolla a Mezzavalle, feriti due fratelli minorenni - Lasciano la spiaggia dopo una giornata di mare e mentre iniziano lo stradello un albero gli cade addosso. Come scrive msn.com

Ancona, choc a Mezzavalle, crolla un pino: due ragazzini in vacanza feriti sullo stradello - ANCONA Stavano transitando lungo lo stradello di Mezzavalle, quando all’improvviso gli è piombato addosso un pino. Da msn.com