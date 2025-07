truffa agli anziani due arresti

Due uomini, un cinquantenne e un ventenne, sono stati arrestati ad Arezzo con l’accusa di truffa agli anziani. Fingendosi Carabinieri, hanno sfruttato l’innocenza e la paura di una donna di Imola, convincendola che il figlio avesse causato un incidente e fosse in prigione, inducendola a pagare una cauzione. Questo episodio evidenzia ancora una volta quanto siano insidiose le truffe ai danni dei più vulnerabili. È fondamentale restare sempre vigili e diffidare di richieste sospette.

Arezzo, 30 giugno 2025 – Due uomini, un cinquantenne ed un ventenne, italiani, hanno contattato un’anziana signora residente ad Imola, presentandosi come Carabinieri. Alla donna hanno raccontato che il figlio aveva causato un brutto incidente stradale investendo un bambino di 4 anni. L’hanno impaurita al punto tale da dirle che il figlio era in cella e ci sarebbe rimasto, a meno che lei non si fosse prodigata per aiutarlo pagando una cauzione. La donna, presa dall’ansia di poter aiutare il figlio, immaginandolo dietro le sbarre e in difficoltà, ha pensato di dare credito ai due soggetti, consegnando loro tutto quanto aveva in casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it