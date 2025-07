PSG-Inter Miami Donnarumma e Messi si salutano da vecchi amici | VIDEO

Dopo l’entusiasmante sfida del Mondiale per Club, il nostro cuore si scalda nel vedere due grandi campioni come Gianluigi Donnarumma e Lionel Messi scambiarsi un saluto affettuoso negli spogliatoi. Un momento di vera amicizia tra passato e presente, che dimostra quanto il calcio sia fatto di legami autentici e emozioni condivise. La scena è una testimonianza di come lo sport possa unire e rafforzare i rapporti umani, anche a distanza di anni.

Gianluigi Donnarumma e Lionel Messi, al termine di PSG-Inter Miami 4-0 del Mondiale per Club, si sono incontrati negli spogliatoi. Il video. Al termine della sfida del Mondiale per Club negli Stati Uniti d'America tra PSG e Inter Miami, terminata 4-0 per i francesi, Lionel Messi è stato salutato con affetto dai suoi ex compagni: il primo ad andare incontro alla Pulce è stato il portiere italiano Gianluigi Donnarumma, che ha scherzato a lungo con il fuoriclasse argentino. Guarda il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - PSG-Inter Miami, Donnarumma e Messi si salutano da vecchi amici | VIDEO

In questa notizia si parla di: inter - miami - donnarumma - messi

