Thesocialpost.it - Omicidio Thompson, fermato un uomo: “Aveva un’arma simile a quella usata nel delitto”

Il clamorosodel CEO della compagnia di assicurazioni sanitarie private UnitedHealthcare, avvenuto la scorsa settimana davanti all’hotel Hilton di Manhattan, potrebbe essere vicino a una svolta decisiva.In queste ore, la polizia della Pennsylvania ha arrestato e interrogato unche è stato segnalato alle autorità per la sua somiglianza con il sospetto killer di Brian.Leggi anche: Sgarbi, le sue condizioni dopo recidiva del tumore: apparso dimagrito e con la voce stancaL’individuo è statoad Altoona, in Pennsylvania, mentre si trovava in un McDonald’s. Secondo varie fonti, tra cui la CNN e il New York Times, possedeva una pistola e un silenziatore simili a quelli utilizzati nell’. Inoltre,con sé diverse carte d’identità che assomigliano a quelle del sospetto; una di queste, stando al New York Times, corrisponde aper prenotare una camera in un ostello di Manhattan prima dell’evento tragico.