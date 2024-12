Lanotiziagiornale.it - “Non saremo mai come gli altri. Da noi una prova di democrazia”. Parla il vicepresidente del M5S, Gubitosa

Il voto bis sullo Statuto ha confermato il superamento del quorum con ampio margine. Micheledel M5S, vi aspettavate questo risultato?“Eravamo sicuri che i nostri iscritti avrebbero dimostrato che preferiscono partecipare e incidere, piuttosto che aderire a uno sterile boicottaggio che avrebbe penalizzato in primo luogo loro stessi. Questo è il vero lascito delle origini del Movimento: la partecipazione dal basso, lapartecipativa. Il significato è storico, segna un passaggio, un’evoluzione, una rinascita. E credo sia un esempio per tutta la politica italiana, perché non mi ricordo una forza che si sia messa in giocoabbiamo fatto noi, dando la parola agli iscritti, affidandosi alla loro visione e ottenendo, in un momento storico nel quale a trionfare è l’astensionismo, una partecipazione di questo genere”.