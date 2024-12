Ilfattoquotidiano.it - “Mio fratello Fabrizio Frizzi non sempre fu trattato come meritava. Dopo il successo di Miss Italia un grosso dirigente lo tolse da lì”: lo sfogo di Fabio

“Lo sento ancora qui con me, mi aspetto di vederlo entrare da un momento all’altro e sedersi accanto a me”, raccontaa Il Corriere della Sera. A marzo saranno sette gli anni senza, uno dei conduttori più amati della storia della tv., suo, è un musicista e compositore di colonne sonore di(da Fantozzi a Febbre da Cavallo fino a Kill Bill): “Ci sono tanti altri modi in cui si riesce a percepire la presenza di una persona amata.quando mi capita di ascoltare alla radio la canzone di Jovanotti che Fabri amava tanto: Le tasche piene di sassi. O quando rileggo i suoi ultimi WhatsApp sul cellulare, dal numero che non ho mai cancellato: ‘Ciao, ci vediamo’. E lo sento ancora qui”.Il conduttore è scomparso a soli 60 anni il 26 marzo 2018, colpito da una malattia che lo ha portato via alla famiglia e ai telespettatori: “Quando ha capito che non si trattava soltanto di un giramento di testa, ha deciso di combattere.