Maltempo in Emilia-Romagna | scuole chiuse allagamenti e blackout in diversi comuni

Torna ilin, dove per tutta la giornata di lunedì 9 dicembre sarà in vigore l’allerta arancione per criticità idrogeologica, idraulica e temporali inquadranti della pianura reggiana, modenese e in tutta la. I vigili del fuoco hanno già svolto centinaia di interventi per, danni d’acqua, alberi e pali pericolanti, nel Bolognese alcune abitazioni sono state evacuate precauzionalmente e alcunicome Serramazzoni e Zocca (Modena) hanno disposto la chiusura delle– in questo caso per le abbondanti nevicate, che hanno causato anche alcuni. Nelle prossime ore le precipitazioni dovrebbero esaurirsi sul settore occidentale ma potrebbero intensificarsi su quello orientale, alimentando ulteriormente le piene già in atto sui bacini romagnoli.