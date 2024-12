Malattia misteriosa dal Congo, è guarito il primo caso italiano

Leggi su Ilfaroonline.it

9 Dicembre 2024- “In questo momento non dobbiamo preoccuparci”. Il professor Roberto Burioni, a Che tempo che fa, si esprime così sulla nuovache inha provocato la morte di centinaia di persone. I sintomi dellasembrano simili a quelli dell’influenza: sull’origine, però, al momento mancano informazioni.“Ne sappiamo veramente poco. C’è stata semplicemente una segnalazione di alcune centinaia di casi di questache sembra un po’ come un’influenza. Di questasi è registrata una mortalità inmolto alta, soprattutto tra giovani“, dice Burioni riassumendo le news degli ultimi giorni.“Però ci vuole molta cautela, perché la zona dove si è verificato questo evento è una zona poverissima, dove chiaramente dicono ci sia anemia, ma la gente può essere anemica semplicemente perché non mangia.