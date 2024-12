Ilnapolista.it - In Spagna inventano i “punti meritati” per il Como: “Dovrebbero essere noni per quanto creano”

Ini “” per il riccodi Cesc Fabregas; “giocano bene, ma non riescono a vincere”. Secondo un rapporto utopistico traattuali e, la squadra lombarda dovrebbeal nono posto in Serie A.Ilsarebbe nono se non fallisse la maggior parte delle occasioni da gol: il calcolo utopisticoMarca scrive:La classifica non mente: il1907 è sull’orlo della retrocessione. Hanno cinque sconfitte e quattro pareggi in stagione, ma è la squadra che “meriterebbe” più; traattuali (12) e quelli “” (7), sarebbero in nona posizione. Sono la seconda squadra che ha subito il maggior numero di gol in Serie A, ma hanno un’alta percentuale di possesso palla di media (56,2%, il 19° club tra tutti i principali campionati europei), quasi mai giocano con palla lunga ed è una delle squadre che usa la difesa più alta in tutta Europa.