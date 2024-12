Il Vero Alfredo, per Lina Sastri le posate d'oro ricevute in dono da Mary Pickford e Douglas Fairbacks

Leggi su Ildenaro.it

Grande entusiasmo per ilall’Augusteo e per le sue mitiche fettuccine burro e parmigiano ideate daDi Lelio nel lontano 1908 in Piazza Rosa a Roma. Portando avanti l’antica tradizione di ristorazione attualmente esercitata “al femminile” da Ines Di Lelio e la figlia Chiara Cuomo, “Il”, non a caso inserito nell’Albo dei Negozi Storici del Comune della Capitale ed identificato come “bene culturale” dal Ministero della Cultura, è sempre “sul pezzo”, accogliendo puntualmente nel suo elegante locale di piazza Augusto Imperatore alti esponenti delle Istituzioni nazionali e mondiali, ma anche rappresentanti del mondo dello spettacolo decto nei vari segmenti , dal cinema, al teatro, alla musica. Ed a proposito di musica, in coincidenza con la presentazione ufficiale dei concorrenti del festival di Sanremo 2025 da parte di Carlo Conti, il “” ha ospitato a cena due “Big” della musica italiana: la Signora, “pupilla” della “leggenda” Eduardo , cantante, attrice e da qualche tempo anche “regista” con il film “La Casa di Ninetta” ed il noto maestro Adriano Pennino, già più volte protagonista come direttore d’orchestra al festival di Sanremo, impegnati in un tour nazionale di grande successo con lo spettacolo “Voce ‘e Notte”.