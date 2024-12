Ilnapolista.it - Il pareggio non sarebbe stato un risultato sbagliato ma la Lazio è stata più convincente (Gazzetta)

Ilnonunma lapiù)Scrive lacon G. B. Olivero:La partita èequilibrata, però laera piaciuta di più anche prima del gol di Isaksen, che ha gelato un Maradona già zuppo di acqua a undici minuti dal 90’. Ilnonun: predominio delle difese sugli attacchi, un palo di qua (Anguissa), una traversa di là (Dele-Bashiru), i due centravanti mai al tiro. Ma lapiùsia sul piano della manovra sia su quello della personalità e del coraggio: nella ripresa il primo a fare una mossa offensiva èBaroni inserendo Pedro e Noslin per spaccare la gara negli ultimi trenta metri. Al Napoli stavolta non è bala solidità, confermata al di là del gol incassato per un posizionamento errato a metà campo e una grave disattenzione di Olivera.