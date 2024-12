Top-games.it - I cosplay più belli di Misty di Pokémon

Leggi su Top-games.it

Perché non parlare un poco di?Ultimamente si sta tanto discutendo sulla qualità delle ultime produzioni di Game Freaks, lo studio interno a Nintendo che si è da sempre occupato della vastissima e assai remunerativa saga dei mostriciattoli tascabili più famosa degli ultimi 30 anni (quasi!)Chiunque credo, o quasi, a quei tempi passava i pomeriggi davanti alla televisione a guardarsi gli episodi del cartone animatotra una pausa studio e l’altra, o magari in pausa merenda. Magari gli stessi collezionavano le prime carte del TCG ufficiale e le figurine dei vari album.Io personalmente collezionavo entrambe e facevo stragi a scuola a “scivolino”; me ne portavo sempre a casa un sacco, tra cui uno splendido Charizard prima edizione, con tanto di pianto colossale da parte dell’ex proprietario, ma una carta persa era una carta persa!Dal 1996 poi ricordiamo che l’avventura dei Pokemon è arrivata pure su consolesulla splendida portatile Game Boy!.