Giocatori che hanno segnato 100 gol per due o più club

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Cento è un numero speciale nello sport, che si tratti di un secolo nello snooker o di una tonnellata nel cricket.Nel calcio, è degno di nota quando un giocatore raggiunge le 100 presenze, in una determinata competizione, a un determinato livello o con unspecifico.E se un giocatore segna 100 gol per un, sarà sufficiente per imprimere il suo nome nella storia di quella squadra.Un gruppo selezionato dilo ha raggiunto in diverse squadre. Ecco uno sguardo ad alcuni dei calciatori del calcio maschile cheun secolo di gol per due o più.16. Giovanni CarloJohn Charles viene tenuto in alto dai tifosi della Juventus dopo la vittoria in Coppa Italia nell’agosto 1958. (Credito immagine: Getty Images)Uno dei migliori calciatori della sua generazione, John Charles ha iniziato la sua carriera come difensore centrale e ha potuto giocare in una varietà di ruoli diversi.