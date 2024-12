Ilveggente.it - Getafe-Espanyol, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

è una partita valida per la sedicesima giornata dellae si gioca lunedì alle 21:00:, diretta tv e.La sedicesima giornata dellaspagnola va in archivio con un delicato scontro salvezza tra due squadre che attualmente annaspano nei bassifondi della classifica,ed. Tredici punti per gli uomini di José Bordalas ed altrettanti per i catalani (con una gara in meno): numeri troppo esigui per poter sperare di abbandonare presto la zona retrocessione. Peggio hanno fatto solamente Valencia e Valladolid, che occupano desolatamente gli ultimi due posti.: tv,(Ansa) – Ilveggente.itIlin settimana ha faticato anche contro il modestissimo Orihuela, che milita nella quarta categoria del sistema calcistico spagnolo, superando il turno di Coppa del Re soltanto dopo i calci di rigore (i tempi regolamentari e supplementari erano terminati 0-0).