Lettera43.it - Gaza, un funzionario israeliano: «Possibile intesa sugli ostaggi entro 15 giorni»

Leggi su Lettera43.it

Lunedì sera un altoha riferito a Ynet che «una settimana o due» sarebberaggiungere un accordo, aggiungedo che «le condizioni sono mature». Sebbene l’ufficio del primo ministro questa mattina abbia raffreddato le notizie, anche il ministro degli Esteri Gideon Saar ha espresso un crescente ottimismo riguardo all’accordo. Intanto, fonti vicine a un alto dirigente di Hamas hanno dichiarato che c’è stato uno «sviluppo significativo nei negoziati» mediati da Qatar, Egitto e Stati Uniti. Finora Hamas aveva posto come condizione per un cessate il fuoco la fine permanente delle ostilità, un’opzione che Israele ha sempre respinto. Recentemente il gruppo palestinese ha accettato una cessazione graduale delle ostilità, proponendo un accordo suddiviso in tre fasi.