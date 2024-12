Lanazione.it - Esplosione Calenzano, cosa c’è dentro la nube nera che si è alzata sulla città

Leggi su Lanazione.it

, 9 dicembre 2024 – L’, il boato, e il fumo nero che si alza in aria, visibile a chilometri di distanza. Ladell’incendio verificatosi questa mattina nel deposito della raffineria Eni a Settimello, nel comune di, è "potenzialmente pericolosa per la salute umana e per l'ambiente". Lo afferma la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) che ricorda come incendi di questo tipo "possano liberare nell'aria sostanze tossiche con effetti acuti e cronici sull'uomo". Sale a tre il numero dei morti nel tremendo incidente lungo l’A1 I rischi per l’uomo Gli esperti avvertono sui pericoli per la salute che potrebbero provocare le microparticelle tossiche presenti nell’aria resa densa e scura dal fumo che si è alzato sopra la. Tra quelle che “possono rappresentare un rischio per la salute troviamo il Monossido di Carbonio (CO), gas inodore e tossico che interferisce con il trasporto di ossigeno nel sangue, causando vertigini, nausea e, in alte concentrazioni, danni neurologici o fatali”.