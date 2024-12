Esplosione a Calenzano | fuoco in una raffineria area Eni Feriti

Leggi su Corrieretoscano.it

in una. Ci sono, provincia di Firenze, l’in unanella mattina di lunedì 9 dicembre. Ci sarebbero. La prima comunicazione arriva da Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “in una. Allertati tutti gli ospedali e pronto soccorso del territorio”La colonna di fumo è visibile anche dai comuni vicini, sul posto il sistema di regionale di emergenza sanitaria, Vigili dele Forze dell’Ordine”.Comune di, sindaco Carovani: “Si è verificata un’nell’Eni nei pressi del campo sportivo (via del Pescinale). L’dell’incidente è circoscritta. Al momento sono in corso le verifiche del caso.????????? ?? ??????????? ? ??? ??????????? ???’???? ???????????.