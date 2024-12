Liberoquotidiano.it - Digitale, protocollo tra Polizia e Cyber Security Italy Foundation per la formazione nelle scuole

Leggi su Liberoquotidiano.it

E' con l'intento di incoraggiare un percorso di educazionecontinua e lo sviluppo di competenze trasversali per l'apprendimento critico e consapevole delle tecnologie informatiche chedi Stato ehanno firmato oggi und'intesa nella sede dell'Ufficio Comunicazione Istituzionale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Ilsuggella una proficua collaborazione già avviata tra la Fondazione e laPostale e per la sicurezza cibernetica, che li vede accantonon solo per iniziative die di sensibilizzazione dei ragazzi, ma anche per la promozione e valorizzazione delle professionalità legate al mondo dele dellasicurezza anche all'interno delladi Stato, che attraverso laPostale ha prerogative esclusive e un ruolo di primo piano a livello nazionale e internazionale nell'ambito della prevenzione e contrasto dei crimini informatici.