Ilrestodelcarlino.it - Cyber-ricatto a Rimini: professionista minacciato da finta organizzazione mafiosa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vittima di unad opera di una sedicente". Che si diceva pronta a tutto pur di fargliela pagare, persino a mandare "dei sicari per fargli tagliare la gola". Un vero e proprio incubo, quello che si è materializzato davanti agli occhi di unche si è rivolto all’ufficio legale dell’avvocato Paolo Ghiselli die ha presentato denuncia contro ignoti per minaccia, atti persecutori ed estorsione dopo che per giorni il suo cellulare è stato letteralmente bombardato da una raffica di telefonate e messaggi intimidatori dietro i quali diceva di celarsi una fittizia. "Con noi non si gioca. Sappiamo dove trovarti. Se non accetti di comunicare con noi, andiamo a casa tua e uccideremo tutti i membri della tua famiglia". Tutto comincia nel mese di novembre quando l’uomo si collega ad un sito di incontri a luci rosse operativo anche nella provincia di