Champions League mercoledì Milan-Stella Rossa | dove vederla in tv

È tutto pronto perdi11 dicembre, la sfida valida per la sesta giornata della fase a gironi diche vede i rossoneri di Paulo Fonseca affrontare a San Siro la squadra serba. Si gioca alle ore 21. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla partita. Quando si giocaLa partita, dunque, si disputerà nello stadio di San Siro ao,11 dicembre alle 21. Ilarriva al match forte di tre vittorie consecutive in, che con i loro nove punti hanno regalato ai rossoneri il 16esimo posto nella classifica del girone unico, in piena corsa per la qualificazione al prossimo turno. Lo, invece, era rimasto a secco nella massima competizione europea fino all’ultima giornata, quando ha rilanciato le sue speranze di qualificazione battendo per 5-1 lo Stoccarda.