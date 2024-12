Caroline Chabrol guiderà la filiale italiana del gruppo ferroviario francese Sncf

Leggi su Ildenaro.it

Voyages Italia,del, ha annunciato oggi la nomina diin qualita’ di nuova Direttrice Generale. Il suo ruolo sara’ quello di condurre la ripresa del serviziotra Milano e Parigi, e soprattutto, di contribuire allo sviluppo dell’offerta di alta velocita’ con i nuovi treni Tgv M di ultima generazione, promuovendo l’innovazione e la mobilita’ sostenibile come alternativa al trasporto aereo e su gomma. In questo contesto,si appresta a guidareVoyages Italia in un’importante fase di sviluppo del business, che vedra’ il lancio di una campagna di recruiting, rivolta a tutte le figure professionali, finalizzata a rafforzare il suo team, attualmente composto da circa sessanta dipendenti. A sostegno di questa iniziativa, e’ stato appena lanciato il nuovo sito web aziendale, con l’obiettivo principale di attrarre nuovi talenti e far conoscere al pubblico l’azienda e i suoi valori.