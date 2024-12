Quotidiano.net - Caos in Corea del Sud, cosa cambia per l’economia italiana

Roma, 9 dicembre 2024 – Niente impeachment per il presidente sudno Yoon Suk, almeno per il momento. Il Parlamento ha respinto la mozione proposta dall’opposizione per mettere sotto accusa il leader di Seul dopo il maldestro tentativo di istituire la legge marziale. Prima del voto Yoon Suk-yelo aveva offerto le sue scuse per la legge marziale dichiarata martedì sera e poi ritirata a causa del voto contrario del Parlamento. “Non si ripeterà più”, ha detto Yoon in un messaggio tv alla nazione. “La dichiarazione di legge marziale è nata dalle mie urgenze come presidente”, ha spiegato il presidente. L’impatto economico Non manca la reazione dei mercati. Infatti, come spiega Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG Italia “C’è stata una reazione di breve sull’azionario e sulla valuta del paese, il wonno, che si è indebolito sui mercati valutari.