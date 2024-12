Oasport.it - Calcio femminile, le migliori italiane della dodicesima giornata: Giacinti determinante, super match per Renzotti

Si è concluso un altro turno molto importante nella Serie A 2024-2025 di. In occasionela Juventus ha rinforzato la sua leadership, scappando sul +6 verso la Fiorentina, adesso seconda a quota 26 dopo aver vinto in rimonta contro il fanalino di coda Sampdoria. Terze a pari merito Inter – frenata dal Milan nel derby – la Roma, sempre più in ritmo dopo aver vinto la sfida contro il Como. Diverse le calciatriciche si sono distinte nell’ultimo turno di Campionato (STATISTICHE FORNITE DA OPTA PER LA FIGC).LEDI SERIE AVALENTINA(ROMA) – Sontuosa la prestazione del pilastro giallorosso che, oltre ad aver messo a referto la rete che ha sigillato il, si è anche rilevata la calciatrice più pericolosa in zona d’attacco, con ben cinque tiri in porta e più palloni toccati nell’area avversaria.