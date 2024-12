Oasport.it - Boxe, Angela Carini torna sui suoi passi: dal ritiro dopo le Olimpiadi al titolo italiano

Leggi su Oasport.it

tante parole, un nuovo risultato sportivo da considerare. Al PalaSomaschini di Seregno (in provincia di Monza Brianza) si sono tenuti i Campioni Italiani Assoluti didilettantistica e l’interesse c’era per quanto avrebbe fattonella categoria dei 63 kg.La pugile nostrana ha vissuto mesi molto particolari, finita sulle prime pagine dei giornali per il caso della discussar algerina Imane Khelif. Una gestione decisamente controversa della vicenda, ricordando ildiquasi immediato per un colpo subìto, che si è riverberata con altre polemiche legate non solo alla questione di genere di Khelif.Si pensi all’intenzione di lasciare l’agonismo e alla diatriba con la compagna di Nazionale, Irma Testa,cheaveva detto di essersi sentita tradita e non aiutata dalle connazionali ai Giochi di Parigil’incontro con l’algerina.