Biodiversità – Fondata la Banca del Germoplasma degli ortaggi

Perugia – “, si intende il materiale in grado di trasmettere icaratteri ereditari da una generazione all’altra; è costituito da tessuti o cellule capaci di ripristinare un organismo intero e rappresenta la variabilità genetica disponibile per una specifica popolazione di individui.”. Magari in via di estinzione. Questa la definizione diche ci da quel libretto che spesso e disinvoltamente chiamiamo la Treccani.Il Comune della Città di Gualdo Tadino, fra gli ultimi territori dell’Umbria alconfine con le Marche, la settimana scorsa ha fondato “Collezione GualdoTadino” nell’ambito del programmaArpa Umbria. Cioèl’insieme delle strategie per la valorizzazione delle risorse geneticheautoctone. E per la conservazione delle varietà orticole tradizionali umbre,sempre più a rischio di estinzione.