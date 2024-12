Sport.quotidiano.net - Assalto alla Champions. Manca l’intoccabile Pulisic. Torna il doppio centravanti

Indietro non si. O, forse, sì. Perché la serata di Bergamo va per forza archiviata, ma restano gli strascichi. E non solo arbitrali (i fischietti chiedono una sanzione per Fonseca dopo lo sfogo del tecnico). C’è la classifica a preoccupare: -9 dzonaLeague, da Inter e Fiorentina che anch’esse hanno una gara da recuperare (l’una contro l’altra). E preoccupano anche le condizioni di: sempre in campo, dall’inizio o dpanchina quando obbligatorio, fin qui, oggi si sottoporrà a una risonanza magnetica per capire l’entità dell’infortunio al polpaccio. Dopodomani non ci sarà, rischia di saltare anche le sfide con Genoa e Verona. Intanto c’è la Stella Rossa, mercoledì alle 21 a San Siro. E quellache in campionato è tanto lontana, diventa vicinissima.