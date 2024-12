Quotidiano.net - Yoon Suk-yeol evita l'impeachment: accordo con il People Power Party

Il presidente sudcoreanoSuk-è riuscito are l'grazie a undell'ultimo minuto con i conservatori del, il suo partito, che ha boicottato il voto in Parlamento. La spallata delle opposizioni non è riuscita, nonostante le proteste di massa e l'indignazione nazionale per la maldestra legge marziale dichiarata damartedì e revocata 6 ore dopo, per il voto contrario unanime in Parlamento dei 190 deputati presenti. Le opposizioni non sono riuscite a incassare gli 8 voti dissidenti tra i 108 del partito al governo utili a raggiungere il quorum di 200. Il leader parlamentare del partito al governo Choo Kyung-ho, lo stratega dell’iniziativa, ha annunciato le dimissioni. Secondo gli osservatori,ha ceduto la direzione politica del Paese al suo partito e accettato di dimettersi in cambio del blocco dell'