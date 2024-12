Volley Superlega 2024 2025 | Perugia supera Piacenza al tie-break e chiude l’andata da imbattuta

Leggi su Sportface.it

al tie-(25-19, 25-22, 22-25, 17-25, 15-9) nella partita valevole per l’undicesima giornata di andata del campionato didimaschile. Al Pala Barton di, i padroni di casa spingono subito al servizio (2-0), ma gli uomini di Andrea Anastasi ribaltano la situazione (6-8) e provano a scappar via (11-15). I Block Devils non mollano, impattano a quota 15 per poi trovare l’allungo decisivo (22-17) ere il set. Nella seconda frazioneriprende da dove aveva lasciato (7-3) e allunga (13-7). Gli ospiti recuperano e pareggiano sul 20-20, ma i due punti targati Semeniuk lanciano(24-22), che si prende anche il secondo set. Nella terza frazionemette ben presto la testa avanti (5-7), gli uomini di Angelo Lorenzetti rimangono in scia (9-11) ma gli ospiti premono sull’acceleratore (12-16) e scappano via (17-21), controllando poi il vantaggio fino a fine set.