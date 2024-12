Piperspettacoloitaliano.it - Vincenzo Malinconico 2 anticipazioni ultima puntata del 15 e 16 dicembre 2024, la trama degli episodi 3-4

La seconda stagione disi chiude con un doppio appuntamento in onda domenica 15e lunedì 16. La fiction con protagonista Massimiliano Gallo avrà una conclusione sprint poco prima del Natale. E allora immergiamoci già nelledell’di2.terzadel 15La morte di Venere viene attribuita ad un’overdose, maritiene che sia stata assassinata. E, contro il parere del magistrato Ranucci, decide di indagare insieme al fido Tricarico. Nel frattempo,è chiamato a difendere Laura Carbone, una donna affetta da gravi problemi psichiatrici, che ha già scontato una pena per incendio doloso e omicidio di due persone, trovata in stato confusionale presso il corpo di un uomo assassinato e quindi nuovamente sospettata di omicidio.