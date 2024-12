Ilgiorno.it - "Un piacere. A casa avrei spento la tivù"

"Chissà chi tornerà prima a: noi o i nostri figli?". C’è aria di festa, un’atmosfera rilassata. Si sentono nel foyer di un teatro e non nell’atrio della scuola, i genitori che assistono alla Prima diffusa al Liceo Virgilio di piazza Ascoli in zona Città Studi, tra viale Abruzzi e viale Dei Mille. "Questa è la nostra quarta volta – spiega il dirigente scolastico Roberto Garroni –: abbiamo cominciato con “Attila“ proseguendo con “Tosca“ e con “Boris Godunov“. Niente “Don Carlo“ lo scorso anno perché il 7 dicembre capitava in un periodo di ponte. Quest’anno, eccoci di nuovo. Tra gli spettatori abbiamo genitori e qualche residente del quartiere", una cinquantina di persone. La serata di pioggia, c’è da dire, non ha invogliato a uscire. "Alla Scala invece abbiamo un gruppo di ragazzi della terza classico, la classe KA, che hanno sviluppato un progetto di musica".