Calciomercato.it - Thiago Motta delude e Zidane è ancora libero: scelta fatta alla Juventus

Leggi su Calciomercato.it

Con un passato in bianconero da calciatore, il tecnico francese èdisoccupato dall’addio al Real Madrid ormai avvenuto tre anni e mezzo fasubito sulla panchina della. Anzi quasi subito. Insomma la luna di miele trae i bianconeri, o meglio dire con i tifosi si è già ufficialmente conclusa. Ne abbiamo avuto prova ieri, durante la gara col Bologna che, Koopmeiners e soci, hanno acciuffato nel recupero graziemagia di Mbangula, ma soprattuttoleggerezza difensiva degli emiliani, partendo da Miranda il cui errore in uscita è stato determinante per il ribaltamento dell’azione.subito al posto di: le ultime sulla– calciomercato.itè il Mister X della Serie A. Ben 9 i pareggi conquistati nelle prime quindici giornate di campionato, di cui 4 consecutivi.